Кабул, , 17:45 — REGNUM 6 октября официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана заявил, что на территории столицы страны города Кабула в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, предотвращен теракт.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Национальные силы безопасности и обороны получили информацию о подготовке теракта на территории города. В ходе операции по предотвращению террористической атаки было обнаружено два самодельных взрывных устройства, установленных у крупных дорог.

По словам официального представителя министерства внутренних дел Афганистана, оперативные действия Национальных сил безопасности и обороны позволили избежать возможных жертв среди мирного населения в случае успешной попытки проведения теракта.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку теракта на территории столицы Афганистана.