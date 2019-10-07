Кабул, , 17:52 — REGNUM Официальный представитель Национального директората безопасности в провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной полицией, был предотвращён теракт, готовившийся сторонниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, сотрудники полиции получили информацию, что на территории уезда Мохаммад Ага провинции Логар находится автомобильное средство, на которое талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили самодельное взрывное устройство.

По словам официального представителя Национального директората безопасности в провинции Логар, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали использовать автомобиль, начинённый взрывчаткой, для организации теракта, жертвами которого могли стать десятки мирных жителей.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.