Киншаса, , 15:19 — REGNUM Медицинские работники на востоке Демократической Республики Конго заявили, что 1000-й человек, выздоровевший от Эболы во время нынешней вспышки заболевания, благополучно вернулся домой. Об этом сообщает ВВС Africa.

Со времени начала вспышки Эболы более года назад умерло более 2000 человек, отчасти потому, что подозрение и недоверие подорвали усилия по прекращению распространения вируса.

В ситуации, когда существует такое глубокое недоверие к попыткам борьбы с лихорадкой Эбола, 1000 выздоровевших может сыграть решающую роль, считают журналисты.

Медицинские работники заявляют, что примеры исцелений помогают убедить других заболевших немедленно обратиться за врачебной помощью.

Чрезвычайный координатор ООН по реагированию на Эболу, Дэвид Грессли, заявил, что каждый оставшийся в живых дает работникам здравоохранения причину и мотивацию продолжать усиливать борьбу с вирусом. Но он добавляет, что каждый оставшийся в живых является также напоминанием о жизнях, которые они не смогли спасти.