Элиста, , 15:15 — REGNUM Медперсонал Республиканского онкологического диспансера им. Э. С. Тимошкаевой в Элисте написал заявления об увольнении — они не согласны с возвращением на должность главного врача учреждения Земфиры Мутуловой. Сотрудники утверждают, что все свои претензии они высказывали на встрече коллектива с министром здравоохранения Калмыкии Юрием Кикеновым за полторы недели до назначения главврача.

Изначально об увольнении высказались девять человек, но впоследствии двое забрали заявления. Ждут подписи на документах завотделения лучевой диагностики, врач УЗ-диагностики, врач-рентгенолог, медсестра УЗИ-кабинета, уборщица и два рентген-лаборанта. Медперсонал заявляет о предвзятом отношении руководства — денежные выплаты производились узкому кругу приближённых людей, была снижена доплата за вредные условия труда, а сотрудникам отделения лучевой диагностики не доплачивались в полном объёме деньги за проведённые платные услуги.

По словам специалистов, почти всем им уже поступили предложения о трудоустройстве из лечебных организаций других регионов, сообщает РИА «Калмыкия».