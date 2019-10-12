Москва, , 16:27 — REGNUM По мысли мэра Москвы Сергея Собянина, сверхурбанизация в современном мире — это всегда благо. Так ли это и почему в заботе о будущем России невозможно опереться на опыт Сингапура, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Эдуард Биров.

Новостройка. Москва Mil.ru

Сверхурбанизация т.н. «тигров» — молодых, экономически мощных государств Дальневосточного региона — не может быть удачным образом при планировании развития такой страны-гиганта, как Россия. То, что бесконтрольный рост городов, пусть даже и обусловленный объективными обстоятельствами, для России перешел границы разумного, может увидеть каждый наблюдатель, живущий в крупном российском городе. Окраины мегаполисов превращаются в «человейники», выстроенные из кучно поставленных многоэтажек, не обеспеченных в достаточной мере ни транспортной, ни прочей необходимой инфраструктурой. При этом огромные просторы страны обезлюживаются и приходят в запустение — такая проблема никакому Сингапуру, стране-мегаполису, угрожать не может.

Нацпроект «жилье и городская среда» предусматривает борьбу с бесконтрольной и бессмысленной застройкой и даже содержит стандарт комплексного развития территории. Стандарт разумный и предусматривающий жесткие ограничения для компании-застройщика, которые обеспечат для горожан нормальные условия жизни — если, конечно, будут применены. Подводный камень тут кроется именно в слове «горожане», ведь казалось бы, цифровая эпоха делает города не столь уж необходимыми для обеспечения правильного функционирования экономики. Кому выгодно продолжение сверхурбанизации и стоит ли стране, которая заботится о собственном будущем, идти на поводу у этих «кого-то»?

Читайте подробности в статье Эдуарда Бирова «"Человейники» цифровой эпохи — необъяснимый парадокс».