Могадишо, , 19:48 — REGNUM Джибутийские войска, служащие под эгидой миротворческой региональной миссии, проводимой под мандатом Африканского союза с одобрения ООН (АМИСОМ), дислоцированные в Джалалкси в сомалийском регионе Хиран, не получали зарплату с декабря 2018 года, несмотря на то, что правительство Джибути получает огромные средства от Африканского союза на содержание миссии. 6-й батальон АМИСОМ, который заменил 4-й батальон в декабре 2018 года в секторе 4, с тех пор не получал никаких выплат. Зарплаты миротворцам, которые выплачиваются Евросоюзом через Африканский союз, составляют около 800 долларов США на каждого солдата. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

В феврале 2016 года ЕС сократил выплаты миротворцам на 20%, снизив показатель с 1020 до 800 долларов США. Правительства стран, предоставляющих войска, при этом удерживают еще 20% на оплату административных расходов.

Согласно источникам в резиденции Афросоюза в Аддис-Абебе, правительство Джибути и высокопоставленные чиновники «кладут эти деньги себе в карман» вместо того, чтобы выдавать их солдатам, которые сражаются вместе с другими миротворцами против террористов в Сомали.