Аддис-Абеба, , 19:49 — REGNUM Международный астрономический союз (МАС), который отмечает свою сотую годовщину под девизом «100 лет: под одним небом», проводит четырехдневный симпозиум в Аддис-Абебе. Симпозиум нацелен на проведение научных дискуссий по астрофизике и наблюдениям за активными галактиками во вселенной. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Руководитель отдела астрономии и астрофизики в Эфиопском институте космической науки и техники Мирьяна Пович на брифинге заявила, что симпозиум, в котором примут участие более 160 человек в области астрономии и других наук, также придаст больше внимания эфиопской космической науке и ее технологическому институту, который является новым исследовательским центром в Африке.

Кроме того, опыт экспертов будет мотивировать старшеклассников и студентов заняться астрофизикой, добавила она. В связи с этим, и Африканское астрономическое общество (AFAS) проведет собрание в течение двух дней, начиная с 11 октября 2019 года в столице Эфиопии.

Деловая встреча по науке в Африке нацелена на сбор информации для разработки стратегии астрономии в Африке для дальнейшего улучшения астрономической науки на континенте.