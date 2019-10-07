Майкоп, , 15:02 — REGNUM Праздник «Золотая осень», посвященный черкесской тыкве, в седьмой раз пройдет в Адыгее 12 октября. Мероприятие состоится на водопадах Руфабго в поселке Каменномостский Майкопского района, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе комитета республики по туризму и курортам.

В программе кулинарного праздника дегустация более десятка блюд из тыквы: сладкий пирог, острый щипс из тыквы, тыквенная каша с просом, варенье в тыкве, джем и глинтвейн, запечённые фаршированные тыквы и даже тыквенные пирожные.

Среди участников торжества пройдут конкурсы на самый крупный урожай, самую большую тыкву и самую оригинально оформленную тыкву. В рамках мероприятия также состоятся выставка-ярмарка осенних даров от местных сельхозпроизводителей и выступления-повествования историков и этнографов о национальных особенностях приготовления тыквы.