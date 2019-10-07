Аддис-Абеба, , 19:48 — REGNUM Amnesty International призвала к немедленному и безоговорочному освобождению пяти эфиопских журналистов, обвиняемых в «подстрекательстве к терроризму». Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Selamta.

Пятеро журналистов — Бикиля Амену, Абдиса Гутата, Фиромса Бекеле, Гадаа Бульти и Адунья Кесо — были арестованы 5 сентября 2019 года в окрестностях столицы и были привлечены к суду на предварительном слушании. Сотрудники полиции не смогли представить никаких доказательств к совершенным ими предполагаемым преступлениям.

Заместитель директора Amnesty International по Восточной Африке Сейф Маганго заявил: «Отсутствие достоверных доказательств указывает на то, что расследовать здесь нечего. Эфиопские власти должны немедленно и безоговорочно освободить этих журналистов и позволить им продолжать свою жизнь. Использование антитеррористической декларации Эфиопии для произвольного ареста журналистов совершенно не соответствует реформам, проводимым в стране. Этот закон должен быть пересмотрен в соответствии с международными стандартами и больше не должен использоваться для преследования журналистов».

Дело является частью недавнего всплеска арестов на основании законов о борьбе с терроризмом. Журналисты сообщают о нарушениях прав человека в Эфиопии с 2011 года. Сотрудники СМИ были основным источником информации о постоянных протестах, которые вспыхнули в регионе Оромо в 2015 году, что в конечном итоге привело к смене руководства в стране.

Отмечается, что с июня этого года в Эфиопии резко возросло число арестов, основанных на антитеррористической декларации страны. Декларация от 2009 года включает в себя слишком широкое и расплывчатое определение террористических актов и определение «поощрения терроризма».