Аддис-Абеба, , 19:50 — REGNUM Городское правительство эфиопской столицы Аддис-Абебы приступило к установке приборов для измерения уровня загрязнения воздуха в городе. Действия городских властей по контролю за уровнем загрязнения в столице происходят после того, как респираторные заболевания, вызванные загрязнением воздуха, продолжают оставаться серьезной проблемой для здоровья жителей мегаполиса. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Недавнее исследование, проведенное бюро здравоохранения городской администрации, показало, что хронические респираторные заболевания, включая хронический кашель, мокроту, одышку и боль в груди, составляют более 40% случаев заболеваний в больницах и медицинских центрах в Аддис-Абебе.

Городская администрация заявила, что постоянно растущее загрязнение воздуха, в основном выбросы парниковых газов от транспортных средств и заводов, также привело к росту числа сердечных заболеваний. Более 60% всех транспортных средств страны используются только в Аддис-Абебе.

Комиссия по охране окружающей среды и экологическому развитию Администрации города Аддис-Абебы в партнерстве с Организацией Объединенных Наций по охране окружающей среды (ЮНЕП) приступила к установке приборов для измерения уровня загрязнения воздуха в рамках реализации проекта по управлению качеством воздуха.