Москва, 7 октября 2019, 15:09 — REGNUM Открыт приём заявок на участие в IX Московском городском фестивале экологических театров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайта мэра столицы 7 октября.
Коллективы школ, детсадов, профессиональных средних и высших учебных заведений могут подать заявки на участие в фестивале до 2 декабря.
Выступление длительностью до 10 минут должно затрагивать вопросы экологической безопасности, сохранения окружающей среды и бережного отношения к животным и растениям, а также формирования здорового образа жизни.
Итоги фестиваля подведут 14 декабря в концертном зале школы № 709 (улица 7-я Северная линия, дом 13, строение 1).
Все участники получат сертификаты и благодарственные письма. Победителей наградят дипломами и призами.