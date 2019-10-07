Москва, , 15:09 — REGNUM Открыт приём заявок на участие в IX Московском городском фестивале экологических театров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайта мэра столицы 7 октября.

Коллективы школ, детсадов, профессиональных средних и высших учебных заведений могут подать заявки на участие в фестивале до 2 декабря.

Выступление длительностью до 10 минут должно затрагивать вопросы экологической безопасности, сохранения окружающей среды и бережного отношения к животным и растениям, а также формирования здорового образа жизни.

Итоги фестиваля подведут 14 декабря в концертном зале школы № 709 (улица 7-я Северная линия, дом 13, строение 1).

Все участники получат сертификаты и благодарственные письма. Победителей наградят дипломами и призами.