Копенгаген, , 19:51 — REGNUM Министр по делам детей и образования Дании Пернилле Розенкрантц-Тайль заявила, что тестировать детей на слепоту нужно уже с детского сада с тем, чтобы была возможность выявить это отклонение с раннего возраста.

«Мы бы хотели, чтобы слепоту можно было обнаружить еще в детском саду или в первом классе школы с тем, чтобы ребенок мог уже начать учиться по подготовленной ему программе», — заявила министр. В настоящее время тестирование детей на слепоту начинается с 3-го класса школы. В младших же классах, как и в детском саду, врачи могут лишь проверить на «предрасположенность» к слепоте, что, по мнению правительства, недостаточно — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Свою инициативу правительство изложило в законопроекте, который среди прочего нацелен на то, чтобы все муниципалитеты Дании справлялись с данной задачей одинаково хорошо. Поэтому власти намерены изучить ситуацию и выяснить, какие муниципалитеты отстают от общего уровня. «Мы должны исправить недочеты в тех регионах, где местные власти не могут обеспечить ранее выявление слепоты у детей», — отметила глава ведомства.

В законопроекте правительство преследует еще две другие цели кроме более раннего обнаружения слепоты и выравнивания возможностей муниципалитетов в преодолении этой проблемы. Помимо этого, власти также хотят подготовить тесты на слепоту для детей, у которых датский является не родным языком, и собрать данные относительно эффективности инвестирования в исследования в данной области.