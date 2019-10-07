Сеул, , 14:56 — REGNUM За последние пять лет в Южной Корее увеличилось число молодых людей, у которых диагностируют раковые заболевания. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета здравоохранения и социального обеспечения страны.

Согласно опубликованным данным, с 2014 по 2018 год в стране число пациентов с раковыми заболеваниями в возрасте от 20 лет увеличилось на 44,5%, до 21 741 человека.

Известно, что число пациентов в возрасте от 10 лет увеличилось на 17,6%, в возрасте от 30 лет — на 12,9%, в возрасте от 40 лет — на 13,7%, в возрасте от 60 лет — на 28,2%, в возрасте от 70 лет — на 26,1%.

В частности, число пациентов в возрасте от 20 лет, у которых диагностировали рак шейки матки увеличилось на 65,1%, до 13 284 человек, а у которых диагностировали колоректальный рак — на 30,3%, до 486 человек.

За пять лет общее число пациентов в пятью видами рака (желудка, печени, молочной железы, шейки матки и ободочной и прямой кишки) увеличилось на 20%, до 666 029 человек.