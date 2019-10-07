Копенгаген, , 19:51 — REGNUM Датские аэропорты и авиакомпании предложили ввести пошлину на выброс углекислого газа на все рейсы из Дании. Полученные средства пойдут в независимый «фонд климата», который должен будет спонсировать исследования в области использования возобновляемых источников энергии в авиации. Размер пошлины предварительно будет устанавливаться пропорционально объему выбросов СО2. Ожидается, что фонд за год сможет заработать от 36 до 44 млн долларов. В 2018 году из датских аэропортов было совершено 18,2 млн рейсов, и это означает, что размер пошлины в среднем будет составлять 2,4 доллара за билет — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Инициатива ввести такую пошлину принадлежит организации Dansk Luftfart («Датская авиация»), которая представляет такие компании, как Københanvs Lufthavn (Аэропорт Копенгагена), Billund Lufthavn (Аэропорт Биллунд), SAS (Скандинавские авиалинии) и Norwegian. Административный директор Аэропорта Копенгагена Томас Волдбай в связи с этим заявил: «мы предлагаем взимать достаточно большую сумму, которая действительно может повлиять на климатические изменения и поспособствовать сокращению выбросов СО2 в мировом масштабе».

Данное предложение было направлено министру транспорта Дании Бенни Энгельбрехту и министру климата Дану Йёргенсену с целью заключить соглашение о сокращении выбросов углекислого газа в сфере гражданской авиации. Некоторые партии Фолькетинга также ранее выступали с подобной инициативой.