Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM Четырнадцатый международный ядерный форум «Безопасность ядерных технологий» стартовал на площадке санкт-петербургского филиала Технической академии Росатома. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба госкорпорации.

Мероприятие проводится в рамках Третьего отраслевого форума-диалога «День безопасности атомной энергетики и промышленности», посвященного культуре безопасности на ядерно‑ и радиационно опасных объектах использования атомной энергии. В форуме принимают участие более 250 делегатов, включая руководителей и специалистов организаций: Ростехнадзор, ФМБА России, Минобрнауки России, Росморречфлот, других российских и зарубежных ведомств.

«Культура безопасности — важнейшее звено в обеспечении безопасности любой атомной станции или предприятия, использующего ядерные технологии, — сказал проректор-директор Санкт-Петербургского филиала Технической академии Росатома Таир Таиров. — Наиболее актуальными остаются два фактора: технический и человеческий. При этом опыт показывает, что человеческий фактор чаще всего приводит к созданию аварийных ситуаций. Именно поэтому в атомной энергетике впервые возник термин «культура безопасности». Осознавая серьезную ответственность, представители российских и зарубежных организаций атомной отрасли собираются на площадке Форума, делятся опытом и знаниями, чтобы минимизировать все возможные риски».

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