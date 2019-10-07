Вашингтон, 7 октября 2019, 14:52 — REGNUM В 32 странах мира, где исследовательский центр Pew проводил опрос, к Китаю относятся позитивно 41% населения, и негативно — 37%. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Лучше всего, как выяснилось, к Китаю относятся в России: позитивных взглядов на эту страну придерживается 71% опрошенных (негативных — 18%). Лидером по отрицательному отношению к Китаю с огромным отрывом стала Япония: 85% в этой стране не любят Китай (хорошо относятся к нему 14%), для сравнения, на втором месте по неприятию — Швеция с 70%.

Мнения среди жителей опрошенных стран распределились следующим образом:

СтранаОтносятся к Китаю плохоОтносятся к Китаю хорошо
Канада67%27%
США6026
Греция3251
Испания5339
Великобритания5538
Италия5737
Нидерланды5836
Германия5634
Франция6233
Швеция7025
Болгария2055
Польша3447
Литва3345
Венгрия3740
Словакия4840
Чехия5727
Россия1871
Украина1457
Филиппины5442
Австралия5736
Индонезия3636
Южная Корея6334
Япония8514
Израиль2566
Ливан2268
Тунис1663
Нигерия1770
Кения2558
ЮАР3546
Бразилия2751
Мексика2250
Аргентина2447
В среднем3741

Отмечается, что хотя многие в большинстве стран согласны с тем, что влияние Китая на мировой арене заметно возросло, это не обязательно привело к появлению благоприятных взглядов на страну.