Вашингтон, 7 октября 2019, 14:52 — REGNUM В 32 странах мира, где исследовательский центр Pew проводил опрос, к Китаю относятся позитивно 41% населения, и негативно — 37%. Об этом сообщается на официальном сайте центра.
Лучше всего, как выяснилось, к Китаю относятся в России: позитивных взглядов на эту страну придерживается 71% опрошенных (негативных — 18%). Лидером по отрицательному отношению к Китаю с огромным отрывом стала Япония: 85% в этой стране не любят Китай (хорошо относятся к нему 14%), для сравнения, на втором месте по неприятию — Швеция с 70%.
Мнения среди жителей опрошенных стран распределились следующим образом:
|Страна
|Относятся к Китаю плохо
|Относятся к Китаю хорошо
|Канада
|67%
|27%
|США
|60
|26
|Греция
|32
|51
|Испания
|53
|39
|Великобритания
|55
|38
|Италия
|57
|37
|Нидерланды
|58
|36
|Германия
|56
|34
|Франция
|62
|33
|Швеция
|70
|25
|Болгария
|20
|55
|Польша
|34
|47
|Литва
|33
|45
|Венгрия
|37
|40
|Словакия
|48
|40
|Чехия
|57
|27
|Россия
|18
|71
|Украина
|14
|57
|Филиппины
|54
|42
|Австралия
|57
|36
|Индонезия
|36
|36
|Южная Корея
|63
|34
|Япония
|85
|14
|Израиль
|25
|66
|Ливан
|22
|68
|Тунис
|16
|63
|Нигерия
|17
|70
|Кения
|25
|58
|ЮАР
|35
|46
|Бразилия
|27
|51
|Мексика
|22
|50
|Аргентина
|24
|47
|В среднем
|37
|41
Отмечается, что хотя многие в большинстве стран согласны с тем, что влияние Китая на мировой арене заметно возросло, это не обязательно привело к появлению благоприятных взглядов на страну.