Вашингтон, , 14:52 — REGNUM В 32 странах мира, где исследовательский центр Pew проводил опрос, к Китаю относятся позитивно 41% населения, и негативно — 37%. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Лучше всего, как выяснилось, к Китаю относятся в России: позитивных взглядов на эту страну придерживается 71% опрошенных (негативных — 18%). Лидером по отрицательному отношению к Китаю с огромным отрывом стала Япония: 85% в этой стране не любят Китай (хорошо относятся к нему 14%), для сравнения, на втором месте по неприятию — Швеция с 70%.

Мнения среди жителей опрошенных стран распределились следующим образом:

Страна Относятся к Китаю плохо Относятся к Китаю хорошо Канада 67% 27% США 60 26 Греция 32 51 Испания 53 39 Великобритания 55 38 Италия 57 37 Нидерланды 58 36 Германия 56 34 Франция 62 33 Швеция 70 25 Болгария 20 55 Польша 34 47 Литва 33 45 Венгрия 37 40 Словакия 48 40 Чехия 57 27 Россия 18 71 Украина 14 57 Филиппины 54 42 Австралия 57 36 Индонезия 36 36 Южная Корея 63 34 Япония 85 14 Израиль 25 66 Ливан 22 68 Тунис 16 63 Нигерия 17 70 Кения 25 58 ЮАР 35 46 Бразилия 27 51 Мексика 22 50 Аргентина 24 47 В среднем 37 41

Отмечается, что хотя многие в большинстве стран согласны с тем, что влияние Китая на мировой арене заметно возросло, это не обязательно привело к появлению благоприятных взглядов на страну.