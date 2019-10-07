Симферополь, 7 октября 2019, 14:41 — REGNUM Строители завершили первый этап отделки зданий Соборной мечети в Симферополе. Об этом 7 октября журналистам сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
По его словам, открытие Соборной мечети запланировано на весну 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Симферополе прошла торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети. Проектная высота купола мечети — 28 метров. Он будет окружен четырьмя 50-метровыми минаретами.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму открытие Соборной мечети перенесли на год