Симферополь, , 14:41 — REGNUM Строители завершили первый этап отделки зданий Соборной мечети в Симферополе. Об этом 7 октября журналистам сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

«Завершены черновые отделочные работы внутри мечети, до 10 октября прибудут первые 30 контейнеров со стройматериалами, и специалисты начнут чистовую внутреннюю отделку», — отметил депутат.

По его словам, открытие Соборной мечети запланировано на весну 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Симферополе прошла торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети. Проектная высота купола мечети — 28 метров. Он будет окружен четырьмя 50-метровыми минаретами.

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