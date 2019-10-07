Челябинск, , 14:40 — REGNUM В Челябинске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы выполнены на 87%. Об этом на совещании в мэрии заявил вице-мэр Владимир Алейников.

Полностью сдано 13 из 18 объектов. Ещё на трёх идёт работа. А на двух ремонт пока и не начинался. Между тем скоро наступит зима.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт дорог по нацпроекту начался 12 июня. Задержка была вызвана тем, что конкурс на определение подрядчика несколько раз признавался управлением ФАС недействительным из-за разных нарушений.