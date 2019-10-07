Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Четверо из десяти американских подростков, посещающих государственные школы, обычно (либо «часто», либо «иногда») видят, как другие ученики молятся перед спортивными мероприятиями в школе. Это касается примерно половины подростков, посещающих государственные школы на юге страны, где учащиеся чаще, чем в других регионах, становятся свидетелями различных религиозных проявлений в школе и принимают в них участие, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Кроме того, примерно половина американских подростков, посещающих государственные школы, говорят, что они обычно видят других учеников, одетых в религиозную одежду (например, хиджаб) или носящих украшения с религиозной символикой (например, цепочку с крестом или звездой Давида). В южных штатах 12% подростков сказали, что их учитель приглашал их к молитве: этой самый высокий показатель по стране, для сравнения, в штатах Среднего Запада — 7%, в западных — 6%, в северовосточных — 2%.

Тем не менее большинство американских подростков (64%) говорят, что они редко или никогда не обсуждают религию с друзьями.

Отмечается, что религия в государственных школах США уже давно является спорным вопросом. Верховный суд США постановил в 1962 году, что учителя и администрация не могут возглавлять молитвы в государственных школах, а решение от 2000 года запретило школьным округам поощрять молитвы учеников на футбольных матчах. В то же время суд постановил, что учащиеся сохраняют право на свободное исповедание религии и могут добровольно молиться до, во время и после занятий. В этом году Верховный суд отказался рассматривать дело с участием тренера средней школы, который был уволен за ведение молитвы после матча.