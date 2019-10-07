Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Бесследно исчезнувшая более 10 месяцев назад школьница вернулась в свой дом в Петербурге. Ее разыскивали родители, правоохранительные органы и волонтеры. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сейчас Следственный комитет намерен окончательно разобраться в этой истории.

14-летняя Арина вечером 31 декабря 2018 года вышла из своего дома в Приморском районе Петербурга и пропала. Перед уходом она сказала родителям, что поздравит подругу и вернется, но у подруги так и не не появлялась. С собой девочка взяла свидетельство о рождении, российский паспорт и два заграничных паспорта — действующий и недействительный. Это говорило о том, что уход из дома был ею подготовлен.

Родители обращались к дочери через интернет, размещали в социальных сетях свое видеообращение. Поиском Арины занимались полицейские, спасатели и добровольцы. Дело об убийстве вело Управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сегодня в этом ведомстве сообщили, что школьница, 2004 года рождения, добровольно вернулась домой вечером 4 октября. «Родителям она пояснила, что работала в различных заведениях общественного питания, снимала квартиру», — отметили в ГСУ СКР.

Сейчас выясняются все обстоятельства безвестного отсутствия школьницы.

«Будут изучены условия жизни ребенка в семье, а также причины ее ухода, приняты соответствующие меры реагирования», — пообещали в органах СКР по Санкт-Петербургу.

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