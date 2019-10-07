Москва, , 13:40 — REGNUM Большинство жителей России (62%) хотя бы раз делали прививку от гриппа. Никогда не прививались 36% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сделать прививку от вируса гриппа в этом году планируют 28% граждан РФ, преимущественно молодые люди 18−24 лет (48%), люди 60 лет (31%) и жители сёл (35%).

Читайте также: Более 1,5 млн москвичей уже сделали прививку от гриппа

Не планируют прививаться от вируса гриппа в этом году 58% опрошенных. Чаще других об этом говорят мужчины (61%), жители мегаполисов (65%) и городов-миллионников (65%).

Опрос проведен 27 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой надевать маски во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы защититься от заражения и распространения инфекции.

Подробнее: Роспотребнадзор просит граждан надевать маски от гриппа