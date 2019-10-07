Ташкент, , 13:40 — REGNUM Специализированный научно-практический центр наркологии открыли в Узбекистане, сообщает 7 октября издание Togri со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Отмечается, что одной из основных задач центра является совершенствование системы организации профилактики, диагностики и лечения наркологических заболеваний.

Кроме того, до 2022 года в республике планируется построить 8 новых наркологических диспансеров на 710 мест. Вместе с тем планируется реконструировать еще шесть объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Ташкенте прошла 54-я сессия подкомиссии ООН по незаконному оборот наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке. В мероприятии приняли участие представители более 30 стран мира, а также эксперты более 20 международных организаций.

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