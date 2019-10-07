Москва, , 13:39 — REGNUM Ранее занимавший пост главного редактора РИА Новости Украина Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня». Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе информагентства.

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Уточняется, что приказ о его назначении на эту должность был подписан 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в вопросах защиты прав российских граждан за рубежом.

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Напомним, главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене и поддержке республик Донбасса. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, дело против него не прекращено. В сентябре 2019 года он был внесён в списки для обмена заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». 7 сентября он вернулся в Москву.