Уфа, , 13:38 — REGNUM Изъять в доход государства многомилионное имущество бывшего депутата Балтачевского района Башкирии потребовала прокуратура республики. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Башкирии, стражи порядка выявили несоответствие расходов семьи экс-депутата Совета Балтачевского района его доходам.

По итогам проверки было установлено, что в 2016 и 2018 годах семьей депутата были куплены три квартиры в элитных домах Уфы и дорогостоящий автомобиль на общую сумму более 18 млн рублей.

Отмечается, что у семьи народного избранника не было достаточных доходов для приобретения данного имущества. Чтобы избежать ответственности, представитель власти предоставил информацию о том, что якобы у него имеются договора займа с близкими родственниками, хотя по итогом проверки оказалось, что родственники тоже не имели таких финансовых возможностей.

В результате депутат сложил свои полномочия по собственному желанию.

По данному факту надзорное ведомство Башкирии направило в суд иск об обращении вышеуказанного имущества в доход Российской Федерации.

Отмечается, что суд наложил арест на данное имущество.