Новосибирск, , 13:35 — REGNUM Энергетики Новосибирска завершают подключение к теплу многоквартирных домов, сообщили ИА REGNUM в мэрии города. В настоящее время управляющие компании заняты регулировкой внутренних систем отопления.

По данным на 15:00 сегодня, 7 октября, к отоплению подключено 7859 многоквартирных домов (99,3% от общего количества). Без тепла пока остаётся 71 многоквартирный дом в Кировском, Ленинском, Октябрьском районах и Центральном округе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отопительный сезон в Новосибирске начался с 25 сентября. По данным на 1 октября тепло было дано в 30% многоквартирных домов города. Подключить к отоплению весь жилой фонд планировалось к 7 октября.

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Подача тепла проходила в два этапа: разворот городской системы теплоснабжения и подача теплоносителя во внутридомовые системы отопления.

Напомним, что новосибирское управление Роспотребнадзора приступило к плановым и внеплановым проверкам соблюдения санитарных требований к микроклимату.

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