Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:35 — REGNUM В ямальский город Ноябрьск накануне зимы пришло «бабье лето»: расцвела рябина и одуванчики. Старожилы не помнят такого тёплого октября в арктическом регионе, сообщает газета «Красный Север».

Фотографии причуд аномально тёплого для Ямала октября, где отопительный сезон начинается в августе, гуляют по социальным сетям. Жители Ноябрьска вооружились фотоаппаратами, чтобы запечатлеть редкую осень.

В прошедшие выходные, 5−6 октября, в городе температура воздуха днём доходила до +15 градусов по Цельсию. Синоптики обещают жителям Ноябрьска погожую пору до 10 октября.