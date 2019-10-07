Душанбе, , 13:21 — REGNUM В Согдийской области Таджикистана наблюдается рост преступности. Об этом сообщил прокурор области Хабибулло Вохидов на заседании, посвящённом итогам деятельности прокуратуры за указанный период.

Согласно озвученным данным, за январь-сентябрь в Согдийской области было зарегистрировано 5 тысяч 321 преступление, что на 488 случаев больше, чем за тот же период 2018 года. Раскрываемость оценивается в 91,3%.

Вохидов также привёл данные относительно финансовых преступлений. Он отметил, что по всем направлениям прокурорского надзора было взыскано 138,4 млн сомони (928,5 млн руб.) финансового ущерба, причинённого государству. Из них в госбюджет страны поступило 70 млн сомони (469,6 млн руб.), а в пользу предприятий и граждан Таджикистана было взыскано 68,3 млн сомони (458,2 млн руб.).

По сообщению Вохидова, по итогам проверки в области землепользования прокуратура возбудила 221 уголовное дело, вернула 4048,46 га незаконно присвоенных земель, отменила 180 незаконных решений глав городов и районов области, связанных с выделением земельных участков.

Всего в области за отчётный период расследовано 1484 уголовных дела, по 878 из них предварительно следствие было завершено, а 841 уголовное дело направлено в суды.