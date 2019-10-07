Магнитогорск, Челябинская область, , 13:14 — REGNUM В Челябинской области уволенная за старые фотографии тренер детского центра «Максимум» Екатерина Конопенко записала видеообращение. Она заявляет, что сейчас в школах лишь карательная педагогика.

«Надзиратель наказывает — вот её основные принципы. Школы воняют крепостничеством», — говорит Конопенко.

Также она выразила пожелание, чтобы в образовательных учреждениях был «свежий воздух как в горах!» «И завершила своё обращение словами: «Да здравствует свобода!».

Как сообщало ИА REGNUM, тренер была уволена из-за фотографий откровенного содержания, которым уже более десяти лет. Это произошло в начале сентября.

Сама Конопенко считает, что реальной причиной увольнения стало противостояние с руководством. Также она добавила, что не знает, за какие именно фотографии была уволена. За защитой своих прав женщина обратилась в суд.

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