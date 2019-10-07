Бербера , , 13:14 — REGNUM Международная организация по миграции помогла вернуться домой 143 сомалийским беженцам, оказавшимся в разрушенном войной Йемене, передает VOA Africa.

Группа сомалийских беженцев, в том числе 56 детей, отправилась на лодке из порта Аден и прибыла в порт Бербера в Сомалиленде в понедельник, 7 октября.

Представитель миграционного агентства ООН Джоэл Миллман заявил, что правительственные чиновники и представители гуманитарных организаций были готовы принять их и оказать помощь.

«Поскольку конфликт оказывает влияние на экономическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в Йемене, многие мигранты и беженцы оказываются не в состоянии обеспечить себя и свои семьи. Оказавшись без средств, они затем обращаются в гуманитарные организации за помощью», — сказал Миллман.

Проект возвращения финансируется Центром гуманитарной помощи имени Короля Салмана и правительством Кувейта. По словам Миллмана, с момента его начала в ноябре 2018 года более 1500 сомалийских беженцев были репатриированы.

Сомалийцы составляют большинство из 250 000 находящихся в Йемене беженцев. Многие находились там с 1980-х годов. Именно тогда в Сомали началась гражданская война, которая привела к свержению президента Мохамеда Сиада Барре.

Безопасность, ради которой сомалийские беженцы прибывали в Йемен на протяжении многих лет, давно исчезла. Более четырех лет Йемен был вовлечен в гражданскую войну, которая превратила ситуацию в стране в наихудший гуманитарный кризис в мире. В ООН сообщили, что две трети населения, или 24 миллиона человек, зависят от международной помощи для выживания.

Представитель ООН по делам беженцев Бабар Баллох заявил, что условия в Сомали по-прежнему не способствуют возвращению. Но он добавляет, что Управление ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) поможет сомалийским беженцам, которые добровольно просят помощи вернуться домой.

«В связи с затянувшимся конфликтом беженцы также испытывают давление. И для тех, кто хочет вернуться домой, несмотря на то, что происходит в Сомали, мы можем им помочь… Как только они достигнут Берберы, мы можем оказать им некоторую помощь. С точки зрения того, куда они хотят пойти и поселиться, это полностью зависит от беженцев», — сказал он.

Баллок сказал, что с 2017 года УВКБ ООН и Международная организация миграции (МОМ) совместно репатриировали около 5000 сомалийских беженцев на лодках из Йемена в Сомали.