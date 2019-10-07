Москва, , 13:08 — REGNUM В Москве 7 октября отмечают День московской промышленности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Масштабы индустриального производства столицы давно вышли за пределы регионального субъекта. Доля Москвы в структуре объема отгруженных товаров по обрабатывающим отраслям промышленности в России с января по август 2019 года составила 12,5%», — сказал он.

По словам Ефимова, поставки московской продукции ведутся почти во все регионы РФ, а также за рубеж. Он отметил, что столичные заводы сохраняют исторические традиции, и поздравил всех работников промышленности Москвы с праздником.