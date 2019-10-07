Москва, , 13:15 — REGNUM В течение недели температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться и превысит климатическую норму. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

В понедельник 7 октября, согласно прогнозу, сохранится холодная погода (+2…+4°С), местами пройдут небольшие осадки, ожидается северо-западный ветер со скоростью до 15 м/с.

Во вторник — небольшие осадки, температура поднимется до +4…+6°С. Возможна гололедица в связи с ночными заморозками.

Уже в среду 9 октября воздух прогреется до +6…+9°С. 10 октября ожидается умеренный дождь, температура воздуха — от 9 до 11 °C.

В пятницу 11 октября температура воздуха поднимется выше климатической нормы — до +13 °C.