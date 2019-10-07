Красногорск, , 13:07 — REGNUM Для многодетных семей Московской области оформили компенсационные выплаты на школьную форму на общую сумму 105 млн рублей. Об этом сообщает 7 октября пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

По словам министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской, на текущий момент выплаты оформлены для 35 тыс. детей из многодетных семей. Размер каждой дотации составляет 3 тыс. рублей. Всего в регионе проживают 90 тыс. школьников из многодетных семей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области к 4 сентября компенсационные выплаты на школьную форму оформили для 21,1 тыс. детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье частично компенсировали траты на форму для 21 тыс. детей