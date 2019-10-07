Нальчик, , 13:00 — REGNUM К тысячам поздравлений с Днем рождения президента РФ Владимира Путина присоединились и жители Кабардино-Балкарии. Глава республики Казбек Коков на своей странице в Instagram написал:

«Сегодня день рождения у нашего лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Искренне поздравляю главу государства! В этот день желаю крепкого здоровья, новых побед и свершений во благо нашего Отечества!»

Его поддержали жители региона.

«Здоровья, здоровья, здоровья», — написал один из подписчиков главы субъекта.

«Уважаю и люблю нашего президента!!!» — поделился своими чувствами в день 67-летия Путина еще один гражданин.

«Мой отец, пусть земля ему будет пухом, очень уважал Путина, говорил, мы с ним далеко пойдем, а мама даже молилась за него, когда шли выборы: «Дай, Аллах, ему дорогу». Может поэтому я его и уважаю…», — написала Марем Х.

«Поздравляем вас всей семьей, желаем крепкого здоровья и большого терпения», — говорится в еще одном поздравлении.

https://www.instagram.com/p/B3To2LTHmu7/