Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM В одной из промзон Кронштадта найдены артиллерийские орудия XIX века, которые были похищены неизвестными злоумышленниками в 2018 году с ограды Северного форта №6.

Один из фортов Кронштадта Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным издания «Фонтанка», житель Кронштадта сообщил об обнаружении орудий в полицию. В настоящее время полицейские осматривают обнаруженные артефакты.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа по октябрь 2018 года 6-й Северный форт, временно оставленный без охраны, подвергся варварскому разграблению. Была уничтожена металлическая ограда, выполненная из вертикально поставленных многотонных стволов пушек. Пушки соединялись решеткой из стилизованных копий.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по факту демонтажа и хищения пушечных стволов в 6-м Северном форте Кронштадта, по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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Как заявлял депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев, добивавшийся возбуждения уголовного дела, характер и масштаб кражи говорят о том, что мародерством на кронштадтских фортах занимается «организованная группа лиц по предварительному сговору, имеющая мощную специализированную водную технику, плавкран, баржу для вывоза металла в таком количестве и такого веса».

Северный форт форт возвели в 1855—1870 годы по проекту отечественного фортификатора Эдуарда Тотлебена. Форт находится в ведении регионального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. После происшествия 2018 года на форте появился сторож.

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