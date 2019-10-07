Мумбаи, Индия, , 13:03 — REGNUM В индийском городе Мумбаи запретят продажу алкогольных напитков во время выборов в законодательное собрание штата Махараштра. Об это 6 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Глава администрации города Мумбаи Шиваджирао Джондхале постановил прекратить продажи алкогольной продукции по всему городу в период с 19 по 21 октября, а также 24 октября. Сообщается, что все специализированные алкогольные магазины будут закрыты в указанный период. За нарушение постановления магазины будут лишены лицензии на продажу алкогольной продукции.

Напомним, что выборы в законодательное собрание штата Махараштра пройдут с 19 по 21 октября 2019 года. 24 октября будет произведён централизованный подсчёт голосов.