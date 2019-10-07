Москва, , 12:48 — REGNUM Подарочное издание содержит обзор важнейших достижений России за последние 20 лет в виде рецептов от сильнейшего мирового Шефа — Владимира Путина. Образцами авторской политической кухни стали: «Укрепление роли России на международной арене», «Чемпионат мира по футболу», «Освобождение Пальмиры», «Мирный Кавказ», «Крымский мост», «Освоение Арктики» etc. Всего читателю предлагается 11 иллюстрированных особым образом рецептов. Авторы отмечают, что «политическая кухня Владимира Путина требует не только таланта, но и незаурядного подхода, чувства вкуса и полного погружения самого Шефа».

Книга «Рецепты от Шефа» Пресс-служба проекта «Сеть»

«Рецепты от Шефа» это — не просто книга. Это новый жанр творчества — арт-публицистика. Каждый рецепт проработан максимально подробно. Каждый элемент значим и находится на своем месте не просто так. В книге нет ни одной фотографии. 3D-моделирование, цифровой скульптинг, рендеринг, текстурирование — это и многое другое использовали наши художники для создания технологичных иллюстраций особого качества, которые потребовали более 2 лет кропотливого труда. «Рецепты от Шефа» — пища для ума. Каждый раз, листая страницы, вы будете находить новые смыслы и шифры, вложенные в текст и графику. В результате, у нас получилась книга о вкусной и здоровой политике», — рассказал журналистам ведущий художник-иллюстратор проекта Илья Левченко.