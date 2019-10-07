Москва, 7 октября 2019, 12:48 — REGNUM Подарочное издание содержит обзор важнейших достижений России за последние 20 лет в виде рецептов от сильнейшего мирового Шефа — Владимира Путина. Образцами авторской политической кухни стали: «Укрепление роли России на международной арене», «Чемпионат мира по футболу», «Освобождение Пальмиры», «Мирный Кавказ», «Крымский мост», «Освоение Арктики» etc. Всего читателю предлагается 11 иллюстрированных особым образом рецептов. Авторы отмечают, что «политическая кухня Владимира Путина требует не только таланта, но и незаурядного подхода, чувства вкуса и полного погружения самого Шефа».
«Экономика Литвы»
В день рождения Путина вышла в свет уникальная книга «Рецепты от Шефа»
«Рецепты от Шефа» это — не просто книга. Это новый жанр творчества — арт-публицистика. Каждый рецепт проработан максимально подробно. Каждый элемент значим и находится на своем месте не просто так. В книге нет ни одной фотографии. 3D-моделирование, цифровой скульптинг, рендеринг, текстурирование — это и многое другое использовали наши художники для создания технологичных иллюстраций особого качества, которые потребовали более 2 лет кропотливого труда. «Рецепты от Шефа» — пища для ума. Каждый раз, листая страницы, вы будете находить новые смыслы и шифры, вложенные в текст и графику. В результате, у нас получилась книга о вкусной и здоровой политике», — рассказал журналистам ведущий художник-иллюстратор проекта Илья Левченко.
Отрасль экономики, специализирующееся на подготовке, издании и распространении книг. В России первая типография начало работу в 1553 году.
Книги для детей и взрослых, учебники, справочники, научная литература.
В число крупнейших издательств России входят: «Эксмо-Аст», «ОЛМА Медиа Групп», «Азбука-Аттикус», «РИПОЛ- Классик», «Феникс».
За 2018 год больше всего книг в России выпустило «Эксмо-Аст» - 9244 наименования. Первое место по тиражу изданий заняло «Просвещение» - 81,7 млн. В целом, за 10 лет суммарные тиражи выпускаемых в России книг снизились в 1,5 раза.
В 2018 году в России насчитывалось около 1,5 книжных магазинов. Крупнейшими книготорговыми сетями являются «Читай город», «Книжный лабиринт», «Мирс».
Книги для детей и взрослых, учебники, справочники, научная литература.
В число крупнейших издательств России входят: «Эксмо-Аст», «ОЛМА Медиа Групп», «Азбука-Аттикус», «РИПОЛ- Классик», «Феникс».
За 2018 год больше всего книг в России выпустило «Эксмо-Аст» - 9244 наименования. Первое место по тиражу изданий заняло «Просвещение» - 81,7 млн. В целом, за 10 лет суммарные тиражи выпускаемых в России книг снизились в 1,5 раза.
В 2018 году в России насчитывалось около 1,5 книжных магазинов. Крупнейшими книготорговыми сетями являются «Читай город», «Книжный лабиринт», «Мирс».