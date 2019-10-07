Москва, , 12:22 — REGNUM Прививки являются эффективным способом защиты от инфекций и приносят больше пользы, нежели вреда. Такого мнения придерживаются 57% граждан России. Как показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), чаще всего именно так считают молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (69%), а также респонденты пожилого возраста от 60 лет и старше (62%).

Прививка dfuhlert

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При этом в бесполезности профилактических прививок уверен почти каждый пятый житель страны. 23% опрошены считают, что они не приносят ни пользы, ни вреда.

Добавим, что, согласно данным опроса, от гриппа прививалось большинство россиян — 62%. Больше всего среди них молодежи в возрасте 18−24 года (87%). Никогда не прививались 36% опрошенных, к которым чаще относятся респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (42%), от 45 до 59 лет (40%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (45%), городов-миллионников (39%).

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При этом о намерении сделать прививку от вируса гриппа в 2019 году заявляет примерно треть россиян (28%), преимущественно молодежь (48%), респонденты пожилого возраста 60+ (31%) и жители сёл (35%). Более половины опрошенных не планируют прививаться от вируса гриппа в этом году (58%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» начала борьбу сообществами, выступающими против прививок. Теперь пользователей при посещении сообществ и публичных страниц, которые содержат информацию о вреде сезонных вакцинаций, будут предупреждать о потенциально недостоверной информации.

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