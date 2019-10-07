Симферополь, 7 октября 2019, 12:19 — REGNUM В Крыму утвердили план обучения почти 600 крымских призывников военным специальностям для прохождения службы в Вооружённых силах. Распоряжение главы республики Сергея Аксёнова опубликовано на официальном портале правительства РК.
Призывники пройдут обучение в региональном отделении ДОСААФ РФ по двум военным специальностям: водитель категории C (к концу лета 2020 года специальность получат 290 человек) и специалист подземной и подводной связи (300 человек).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гарнизонный военный суд Крыма признал бывшего военнослужащего виновным в растрате имущества на общую сумму более 10 млн рублей
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