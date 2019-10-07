Симферополь, , 12:19 — REGNUM В Крыму утвердили план обучения почти 600 крымских призывников военным специальностям для прохождения службы в Вооружённых силах. Распоряжение главы республики Сергея Аксёнова опубликовано на официальном портале правительства РК.

«Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке граждан, проживающих на территории Республики Крым и подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2019/2020 учебном году», — сказано в документе.

Призывники пройдут обучение в региональном отделении ДОСААФ РФ по двум военным специальностям: водитель категории C (к концу лета 2020 года специальность получат 290 человек) и специалист подземной и подводной связи (300 человек).

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