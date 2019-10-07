Улан-Батор, , 12:15 — REGNUM В Монголии наградили россиян, наиболее отличившихся при подготовке юбилейных торжеств в честь победы на Халхин-Голе. Медали «80 лет победы на Халхин-Голе» были вручены по просьбе министра обороны Монголии Нямаагийн Энхболда сайтом «Монголия сейчас» и Академии Восточной Азии.

«Среди награждённых ветеран российской общины Виктор Дунаев, лично проводивший геологические исследования перед установкой памятников и обелисков в Восточном аймаке, ветераны железнодорожных войск СССР, принимавшие в разные годы активное участие в большинстве железнодорожных строек в МНР — полковники Р. Хацернов, В. Мерзлов, Ю. Иванов, майор С. Лелеко, работающий сейчас над книгой о строительстве стальных магистралей в Монголии, Владислав Студнев — сын героя Халхин-Гола, конструктор космического корабля «Буран» и другие достойные люди», — сообщается на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе — сентябре 2019 года в Монголии с размахом отметили юбилей победы советско-монгольских войск над японскими агрессорами. В торжествах принял участие прибывший в страну президент России Владимир Путин.

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