Челябинск, , 12:12 — REGNUM В челябинском Троицком районе директор одного из муниципальных предприятий отдан под суд за хищение водонапорной башни. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ему вменяютприсвоение, которое совершено лицом с использованием своего служебного положения. Следователи считают, что преступление было совершено в октябре-ноябре 2018 года. Якобы при помощи не осведомлённых лиц он демонтировал башню, которая стояла в посёлке Опытный, сдал её наметаллолом и получил около 22 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемый целиком признал. Балансовая стоимость башни в размере около 20 тыс. рублей не возмещена. Дело передано в суд.