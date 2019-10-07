Уфа, 7 октября 2019, 12:13 — REGNUM Движение транспорта в Уфе ограничат на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Башкирия. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам чиновников, парковка транспорта перед Конгресс-холлом «Торатау» будет закрыта с 9:00 часов 9 октября до 00:00 часов 12 октября.
Отмечается, что перекрыты также будут участки дороги на улицах Заки Валиди и Мажита Гафури с 8:00 часов 11 октября до 00:00 часов 12 октября. Схема движения маршрутов общественного транспорта также будет изменена.
Администрация Уфы просит жителей города заранее спланировать свой маршрут с учетом изменений.