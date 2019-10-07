Ташкент, , 12:04 — REGNUM Уголовную ответственность планируют ввести в Узбекистане за проведение обряда бракосочетания по мусульманским обычаям (никах) без предварительной регистрации пары в органах ЗАГСа. Об этом заявила заместитель хокима (главы) Самаркандской области Гавхар Алимова, пишет газета «Самаркандский вестник».

Отмечается, что по итогам семи месяцев 2019 года в Узбекистане выдано 29 тыс. свидетельств о рождении, 33 тыс. — свидетельств о заключении брака. За отчетный период было расторгнуто 18 700 браков.

Отметим, 2 октября в Самарканде прошел семинар по разработке предложений комплексных мер по укреплению семьи, подготовки молодежи к семейной жизни и обеспечению законности и соблюдения законодательства в деятельности органов ЗАГС.

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