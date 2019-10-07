Москва, , 12:02 — REGNUM Вакцинация является единственным надежным способом защиты от гриппа, однако здоровый образ жизни формирует устойчивость к инфекционным заболеваниям, напомнили в Роспотребнадзоре.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Здоровый образ жизни включает в себя оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, занятия физкультурой и спортом, соблюдение правил личной гигиены, умение управлять своими эмоциями, а также отказ от вредных привычек.

Кроме того, напомнили в ведомстве, после каждой поездки в общественном транспорте необходимо тщательно вымыть руки, не следует прикасаться грязными руками к лицу, избегать мест массового скопления людей.

Напомним, ранее Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой надевать маски во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы защитится от заражения и распространения инфекции.

Инфекционные заболевания и вирусы передаются воздушно-капельным путём, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. Одноразовая медицинская маска — безопасный и эффективный метод профилактики гриппа.

Читайте также: Более 1,5 млн москвичей уже сделали прививку от гриппа