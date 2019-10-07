Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Грузия очень привлекательна для немецких туристов. Об этом 7 октября заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего официального визита в Грузию, передает Первый канал Грузинского телевидения.

По словам президента, в немецких газетах и журналах много информации о Грузии, что является свидетельством популярности данного направления для немецких туристов. «Я уверен, что в следующем году число туристов в Грузии увеличится», — отметил Штайнмайер.

Президент указал, что большое значение имел год дружбы Грузии-Германии, 2017−2018 гг., которые прошли с большим успехом. Именно тогда «впервые проявилось все богатство в грузино-германских отношениях», также в ходе Франкфуртской книжной ярмарки в Европе узнали о многих грузинских авторах.

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