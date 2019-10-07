В Савёловский суд Москвы подан иск с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Об этом 7 октября пишет газета «Ведомости».

Москва, , 12:00 — REGNUM Иск подан жительницей столицы Алёной Поповой. Его приняли в суде 2 октября. По мнению заявительницы, обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции России).

В материале говорится, что в 2019 году в Москве развёрнута масштабная система распознавания лиц для розыска преступников.

Попова в апреле 2018 года Попова провела одиночный пикет у здания Госдумы, за что её привлекли к административной ответственности и штрафу в 20 тыс. рублей. Во время рассмотрения дела суд изучил данные с камер видеонаблюдения с фиксацией на лице заявительницы, что является признаком применения технологии распознавания лиц.