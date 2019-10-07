Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга оперативно раскрыли убийство, совершенное в ночь на 6 октября у станции метро «Звездная». У одного из продуктовых магазинов там был найден окровавленный труп неизвестного молодого мужчины азиатской внешности с ножевым ранением в живот.

Очевидцы рассказали, что убийству предшествовала ссора, предположительно, двух торговцев.

Как сообщило 7 октября агентство «Оперативное прикрытие», погибшим оказался 25-летний гражданин Таджикистана, которому ранее был запрещен на въезд на территорию России до октября 2021 года.

В его смерти подозревается 24-летний гражданин Узбекистана, также находившийся в РФ незаконно — ранее ему был запрещен въезд по май 2023 года. Мигрант задержан. По предварительным данным, убийство совершено им на почве ревности, из-за женщины.

Кроме того, в ходе поисков были задержаны шестеро граждан Узбекистана, также нарушившие правила въезда и пребывания иностранных граждан в РФ.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Убийство», продолжается.

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