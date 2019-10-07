Рязань, , 11:56 — REGNUM Бывший губернатор Кировской области Никита Белых сможет выплатить назначенный ему штраф в 48 млн рублей, если продолжит работать библиотекарем в колонии тысячу лет. Об этом Белых рассказал в интервью РБК.

Суд приговорил Белых к восьми годам заключения и штрафу в размере 48,2 млн рублей за получение взятки. Подлежащее аресту имущество экс-губернатора, по его словам, стоит от 5 до 7 млн рублей.

Белых признается, что не знает, где взять оставшуюся сумму. Поэтому он обратился в суд за отсрочкой либо рассрочкой, объяснив, что физически не способен уплатить такой штраф. Суд экс-губернатору отказал.

Осужденный пояснил, что после реализации арестованного имущества «долг будет висеть» на нем до тех пор, пока он не найдет способа его вернуть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белых рассказал, что ему нравится быть библиотекарем в колонии и работать «со специфическим контингентом».

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