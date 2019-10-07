Махачкала, , 11:57 — REGNUM Новое оборудование более чем на 75 млн рублей поступило в первичные сосудистые центры Дагестана, работающие на базе городских больниц Дербента и Хасавюрта. Средства на приобретение медицинской техники выделялись в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе минздрава республики.

На сегодняшний день закуплено 54 единицы оборудования. Медицинские организации получили по 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) экспертного класса, средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями, по пять инвалидных колясок и реабилитационное оборудование.

В министерстве отметили, что одна из важных особенностей новой техники — возможность в случае экстренной необходимости расширить параметры функциональной работы.

«Использование новых ИВЛ поможет снизить риск возникновения осложнений и общую летальность при патологиях, осложняющихся острой дыхательной недостаточностью», — рассказали в ведомстве.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, болезни системы кровообращения занимают одно из лидирующих мест в структуре смертности населения. Переоснащение сосудистых центров, как отметил чиновник, позволит усовершенствовать оказание специализированной медицинской помощи жителям республики.

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