Самара, , 11:55 — REGNUM Дети-сироты в Самаре получили новые квартиры. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению чиновников, ключи от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили 5 октября на торжественной церемонии.

Отмечается, что новые квартиры теперь есть у 15 воспитанников и их семей. Все они успешно работают и профессионально развиваются.

Напомним, что всего в Самаре в текущем году запланировано предоставить детям сиротам 185 квартир.