Белгород, , 11:48 — REGNUM 7 октября в Белгороде начался отопительный сезон. Соответствующее распоряжение, подписанное мэром Юрием Галдуном, появилось на официальном сайте администрации города. В первую очередь тепло пустят в многоквартирные дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

После жилых домов отопление включат в культурных учреждениях и административных зданиях. В последнюю очередь тепло подадут на промышленные предприятия, склады, гаражи и другие объекты. Руководителям УК, ТСЖ, ООО и иных организаций предписано организовать работу по включению систем отопления в соответствии с графиками.

Теплоснабжение Белгорода обеспечивают 66 котельных шести теплоснабжающих организаций. По информации мэрии, аварийный запас резервного топлива подготовлен в полном объёме.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Белгородской области: дайте людям тепло